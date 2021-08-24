Ни одно карликовое падло не может забрать нашу Независимость, – военные поздравляют Украину

Наши защитники 24 августа поздравили Украину с 30-летием Независимости. Они по-особенному и по-настоящему знают, какова цена украинского суверенитета.

Восьмой год подряд украинские военные борются с Россией. В этот день они вспоминают павших собратьев, благодарят за поддержку и надеются на скорейшее окончание войны.

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Поздравление с Днем Независимости с передовой

Морпехи 503 Отдельного батальона поздравили Украину с Днем Независимости прямо из окопов и баррикад. Они отметили: вот здесь, где они и снимают это видео, собственно и есть украинская Независимость.

Восьмой год куется она здесь, на востоке Украины. Все мы с собратьями здесь, чтобы ни одно маленькое карликовое падло с синдромом Наполеона не могло забрать нашу независимость,

– поздравил Украину один из морпехов.

Военные 10 горно-штурмовой бригады в честь праздника сняли трогательные ролики о военных на передовой и их судьбах. Здесь и музыканты, и здания, и водители, которые оставили все и встали на защиту Украины. Каждый из них поздравил Украину с праздником и рассказал свою историю.

Бойцы 93 Отдельной механизированной бригады Холодный Яр в поздравлении с передовой размышления о том, что такое 30 лет. Каждый из бойцов рассказал о том, сколько им лет, и чего бы они хотели достичь в 30, и что уже смогли, имея 30+.

Поздравления на День Независимости от руководства ВСУ и НАТО

Командующий Объединенных сил Александр Павлюк тоже поздравил Украину с передовой. Он отметил: пока украинцы помнят погибших Героев – они рядом с нами.

Сегодня за нашу свободу приходится бороться. К сожалению, многие наши собратья отдали свою жизнь в этой борьбе. Я низко склоняю голову перед их подвигом,

– отметил командир ОС.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-майор Валерий Залужный в поздравлении вспомнил тех, кто отдал самое дорогое ради независимости – жизнь. Он обратился к родным и близким павших Героев и выразил свое почтение. Украинцев же призвал помнить.

Отдать жизнь за свое государство, пожертвовать здоровьем, пойти на сознательный риск ради Родины, – на это во все времена, во всех странах способна небольшая часть общества. Я горд тем, что в ВСУ именно такие люди,

– отметил главнокомандующий.

Начальник главного командного центра ВСУ Игорь Лунёв отметил, что 24 августа 1991 года – день, который является золотой страницей нашей биографии.

Эта выдающаяся дата навеки вошла в историю молодого государства золотой страницей ее биографии, начала новую эпоху в жизни нашего народа, законодательно закрепила его вековые демократические стремления,

– говорится в поздравлении.

Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк тоже поздравил Украину с 30 годовщиной Независимости. Он отметил, что Украина может надеяться на полную поддержку сил НАТО.

Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитету и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО. Украина – ценный партнер НАТО.

НАТО поддерживает суверенитет Украины, ее территориальную целостность,

– заявил Роберт Берк.

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский отметил: защитники за эти 7 лет войны значительно окрепли. Понятия "Свобода" и "Независимость" стали не абстрактными, а омыты кровью – кровью Героев.

С началом российской агрессии вы как никто другие узнали истинную цену независимости. Она вписана в героическую летопись кровью наших раненых и погибших товарищей,

– отметил командующий.

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