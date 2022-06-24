Ни одного уцелевшего дома: что осталось от Попасной – жуткое видео
Источник:телеграм Дениса Казанского
В Попасной, что в Луганской области, после российских атак не осталось ни одного уцелевшего дома. В сети распространили видео, на котором показали, что произошло с городом.
Менее чем минутной записи достаточно для понимания того, как выглядит российское "освобождение". Ее обнародовал 23 июня журналист и блоггер Денис Казанский.
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Как выглядит Попасная после обстрелов
В начале там виден жилой дом, обстрелянный с нескольких сторон. В нем были попадания в крышу здания и жилье людей.
Ужасные последствия обстрелов в Попасной / Скриншот
Где-то в 9-этажке просто разбитые полностью окна, а где-то видны и большие следы нагара от пожаров, начавшихся в результате попадания снарядов.
Жилой дом в Попасной после российских обстрелов / Скриншот
Была на видео и многоэтажка, разбитая вдребезги. От нее остался только каркас постройки, а все остальное – выбито или выгорело.
Уничтоженная многоэтажка в Попасной / Скриншот
Кроме этого, на видео десятки меньших построек. Среди них встречаются даже те, где уже нет крыши или части стен.
Российская армия разрушила большинство домов Попасной / Скриншот
Ни одного целого здания. Просто пришли (россияне – 24 канал) и разрушили целый город, живший спокойной, мирной жизнью. На языке сумасшедших российских имперцев это называется "помощь" и "освобождение",
– подытожил автор сообщения.
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Какая сейчас ситуация в Луганской области
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 23 июня сообщил, что для взятия области под контроль враг начал подтягивать последние резервы. Хотя и нашим защитникам крайне тяжело держать оборону, такая ситуация является положительным сигналом.
Чиновник объяснил, что истощение сил, которые может накапливать враг, свидетельствует о его значительном ослаблении. Поэтому вскоре наступление удастся полностью остановить. Однако все же будут продолжаться ожесточенные позиционные бои. Следует отметить, что британская разведка тоже сообщила, что в ближайшие месяцы российская армия не сможет вести активное наступление.
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