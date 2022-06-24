Ни одного уцелевшего дома: что осталось от Попасной – жуткое видео

В Попасной, что в Луганской области, после российских атак не осталось ни одного уцелевшего дома. В сети распространили видео, на котором показали, что произошло с городом.

Менее чем минутной записи достаточно для понимания того, как выглядит российское "освобождение". Ее обнародовал 23 июня журналист и блоггер Денис Казанский.

Заметьте Россияне перебрасывают подразделения и наступают на Востоке: карта боевых действий на 23 июня

Как выглядит Попасная после обстрелов

В начале там виден жилой дом, обстрелянный с нескольких сторон. В нем были попадания в крышу здания и жилье людей.



Ужасные последствия обстрелов в Попасной / Скриншот



Где-то в 9-этажке просто разбитые полностью окна, а где-то видны и большие следы нагара от пожаров, начавшихся в результате попадания снарядов.



Жилой дом в Попасной после российских обстрелов / Скриншот

Была на видео и многоэтажка, разбитая вдребезги. От нее остался только каркас постройки, а все остальное – выбито или выгорело.



Уничтоженная многоэтажка в Попасной / Скриншот

Кроме этого, на видео десятки меньших построек. Среди них встречаются даже те, где уже нет крыши или части стен.



Российская армия разрушила большинство домов Попасной / Скриншот

Ни одного целого здания. Просто пришли (россияне – 24 канал) и разрушили целый город, живший спокойной, мирной жизнью. На языке сумасшедших российских имперцев это называется "помощь" и "освобождение",

– подытожил автор сообщения.

Попасная после обстрелов российской армии: смотрите видео

Какая сейчас ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 23 июня сообщил, что для взятия области под контроль враг начал подтягивать последние резервы. Хотя и нашим защитникам крайне тяжело держать оборону, такая ситуация является положительным сигналом.

Чиновник объяснил, что истощение сил, которые может накапливать враг, свидетельствует о его значительном ослаблении. Поэтому вскоре наступление удастся полностью остановить. Однако все же будут продолжаться ожесточенные позиционные бои. Следует отметить, что британская разведка тоже сообщила, что в ближайшие месяцы российская армия не сможет вести активное наступление.

Заметьте – Гайдай рассказал, где идут бои в Луганской области: смотрите видео