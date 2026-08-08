Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО в ночь на 8 августа?

Начиная с 18:00 седьмого августа, противник нанес по украинским городам шесть баллистических ракет "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-400, запущенные с территории Брянской области.

Наряду с ракетным вооружением враг запустил 151 ударный беспилотник. Среди них были аппараты типа "Шахед", включая реактивные модификации, дроны "Гербера" и "Италмас", а также имитационные беспилотники "Пародия". Запуски осуществлялись из российских городов Курска, Миллерово, Орела и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий – Донецка и крымского Гвардейского.

Отбиванием массированного воздушного нападения занимались подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы, а также специалисты по радиоэлектронной борьбе и беспилотным системам Сил обороны Украины.

По предварительным подсчетам по состоянию на 09:00 утра украинским защитникам удалось сбить или подавить 135 вражеских дронов различных модификаций.



Робота ППО вночі 8 серпня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось. Военные зафиксировали попадания вражеских ракет и 13 ударных беспилотников в 12 различных точках. Кроме того, в семи местах обнаружено падение обломков сбитых целей. Некоторые российские ракеты не смогли достичь своих целей, в настоящее время эта информация проходит этап уточнения.

По состоянию на утро боевые действия продолжаются, поскольку в воздушном пространстве страны по-прежнему находятся вражеские беспилотники.

Напомним, что ночью 8 августа россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В двух районах города были зафиксированы пожары, также известно о 4 пострадавших, 3 из которых были госпитализированы.

Также от атаки пострадала и Киевская область. В Броварском районе погибли 3 человека, среди них – ребенок. Еще 3 человека получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.