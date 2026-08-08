Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі 8 серпня?

Починаючи з 18:00 сьомого серпня противник спрямував на українські міста шість балістичних ракет "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети С-400, запущені з території Брянської області.

Разом із ракетним озброєнням ворог випустив 151 ударний безпілотник. Серед них були апарати типу "Шахед", включно з реактивними модифікаціями, дрони "Гербера" та "Італмас", а також імітаційні безпілотники "Пародія". Запуски здійснювалися з російських міст Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій – Донецька та кримського Гвардійського.

Відбиттям масованого повітряного нападу займалися підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи, а також фахівці радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми підрахунками станом на 09:00 ранку, українським оборонцям вдалося збити або подавити 135 ворожих дронів різних модифікацій.



Робота ППО вночі 8 серпня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас уникнути наслідків атаки повністю не вдалося. Військові зафіксували влучання ворожих ракет і 13 ударних безпілотників на 12 різних точках. Крім того, у семи місцях виявлено падіння уламків збитих цілей. Деякі російські ракети не змогли досягти своїх цілей, наразі ця інформація проходить етап уточнення.

Станом на ранок бойова робота триває, оскільки у повітряному просторі країни продовжують перебувати ворожі безпілотники.

Нагадаємо, росіяни вночі 8 серпня вдарили балістичними ракетами по Києву. У двох районах міста фіксували пожежі, також відомо про чотирьох постраждалих, трьох із яких госпіталізували.

Також від атаки постраждала й Київська область. У Броварському районі загинули троє людей, серед них – дитина. Ще троє людей дістали поранення, і серед постраждалих також є дитина.