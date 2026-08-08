Перед цим до міста проривалися й БпЛА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 8 серпня?

Тривогу у Києві разом із низкою областей оголосили рівно о 3 ночі 8 серпня. Повітряні сили за хвилину повідомили загрозу швидкісних цілей – балістичних ракет – для столиці.

Одразу пролунала серія вибухів у Києві впродовж кількох хвилин. Моніторингові спільноти зауважили, що ворог застосовує ракети з території своєї Брянської області.

Щодо наслідків – на 5 ранку відомо зі слів міського голови Віталія Кличка, попередньо, що у Голосіївському районі є загоряння на території нежитлової забудови. З Оболонського надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом. Станом на 05:45 відомо про 4 постраждалих – 3 з яких госпіталізували.

Згодом близько 6 ранку у ДСНС повідомили про більш детальні наслідки атаки. Зокрема, відомо, що виникли пожежі у 2 районах столиці.

Пожежі у столиці / Фото ДСНС

У Голосіївському районі пожежа охопила гаражі у 2 окремих осередках на загальній площі 1000 метрів квадратних. Також сталось загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації.

В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства. Пожежу ліквідували. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Загоряння внаслідок атаки: дивіться відео

Крім того, через ворожу атаку громадський транспорт курсує зі змінами. Зокрема, автобуси №54 курсують до зупинки "Автостоянка" без заїзду на площу Михайла Співака.

Станом на 9 ранку в Голосіївському районі ліквідовано пожежі, спричинені нічною атакою. До цього залучалось більше ніж 70 рятувальників та 17 одиниць техніки.

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Зауважимо, що Росія вже кілька разів у серпні атакувала Київ балістикою. Зокрема, проти ночі 1 числа, тоді удар ворога забрав життя 9 людей, ще 23 були поранені. А також 5 серпня був дуже сильний удар, від якого було багато руйнувань та також загинули люди.