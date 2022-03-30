Ни одному слову россиян не верю, – Гайдай о переговорах с оккупантами
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что россиянам нельзя верить. Они, как показывает опыт, не придерживаются никаких договоренностей.
Такое мнение Сергей Гайдай выразил в эфире национального телемарафона, реагируя на новости дипломатического фронта об условиях договора Украины и России.
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По его словам, Кремль никогда не придерживается своего слова, потому доверять ему невозможно.
Мы уже увидели, чего стоят договоренности с россиянами, – Гайдай
В то же время вести переговоры с государством-агрессором, по мнению Гайдая, необходимо.
Переговоры нужны, если хоть один шанс из миллиона остановить войну и отвести российские войска. Но я не верю россиянам. Ни одному их слову. Мы уже через месяц увидели, чего стоят договоренности с ними,
– подчеркнул глава Луганской ОВА.
Он также процитировал классическое изречение о том, что договоренности с россиянами не стоят бумаги, на которой они подписаны. В конце концов это прекрасно понимает и руководство Украины. По словам президента Владимира Зеленского, положительные сигналы из переговоров не заглушают российские снаряды, поэтому нельзя терять бдительность.
Утренняя сводка Гайдая за 30 марта: смотрите видео
Именно Луганщина, 70% которой уже оккупированы россиянами, подвергается постоянным атакам. Утром 30 марта захватчики сильно обстреляли Лисичанск.
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