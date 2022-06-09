Ни Пасечник, Ни Пушилин ничего не решают, – эксперт о якобы кровавых "отставках" вожаков

Разведка сообщает, что Кремль ищет виновных в провалах и начал увольнять вождей псевдореспублик. Однако, по мнению эксперта, ничего больше им не сделают, чтобы не возникли политические противостояния внутри квазиреспублики.

Об этом рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Петр Лисянский. Он говорит, что точно знает, почему Плотницкого отправили в отставку.

К теме Россия назначила нового гауляйтера на оккупированной Донбассе

Также правозащитник понимает, почему ликвидировали Захарченко – потому что он в обход Суркова пытался встретиться с Путиным на концерте Кобзона.

Но, по мнению Лисянского, следует понимать, что власть этих незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях разделена – на политическую и экономическую.

А есть еще силовой блок, который их всех контролирует. Поэтому на сегодняшний день фактически ни Пасечник, Ни Пушилин ничего не решают. Деньгами и их распределением занимают люди в правительстве, которых туда назначили. А эти главари просто политические рупоры,

– заявил эксперт.

Директор Института стратегических исследований и безопасности уверяет, что впоследствии эти республики могут объединить, и во время этого процесса выдвинут новую кандидатуру на место главаря.

"А то, что их ликвидируют, на сегодняшний день может привести к политическим противостояниям внутри этих незаконных вооруженных формирований, а это Кириенко не нужно", - добавил эксперт.

Лисянский обратил внимание на то, что сделали с бывшим премьером Александром Ананченко.

По его словам, они его могли ликвидировать и сказать, что это украинская диверсия, но его отправили руководить другой организацией. Так они и будут действовать дальше.

Эти главари ничего и не будут решать. Уже есть кураторы - муниципалитет Москвы отвечает за Луганск, а муниципалитет Санкт-Петербурга за Мариуполь. И это идея Кириенко во избежание ненужных Кремлю ситуаций,

– добавил он.

К слову, по данным разведки, отставка "правительства" в квазиреспублике Донбасса обусловлена давлением на Пушилина со стороны российских кураторов. Место "премьера" будет занимать российское чиновник Виталий Хоценко, которого отправили в командировку из Москвы.

После этого главаря псевдореспублики заставят либо покинуть "должность" , либо устроят что-то типа мятежа, как это происходило с Плотницким в 2017-м. А владельцы принадлежащих Пушилину предприятий и бизнесов перейдут под контроль нужных Кремлю людей.

Видео по теме – британская разведка раскрыла планы России на Востоке