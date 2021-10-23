Ни в ресторан, ни в транспорт: на Буковине ввели жесткие ограничения для невакцинированных

Буковина находится "в шаге от красной зоны". Именно поэтому там вводят жесткие ограничения для невакцинированных людей.

Соответствующее решение 23 октября на заседании приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступает в силу с 24 октября.

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На Буковине ввели жесткие ограничения для невакцинированных

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что область находится "в шаге от красной зоны".

С каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия,

– заявил Осачук.

Именно поэтому с 24 октября сертификат о вакцинации, действующий ПЦР или экспресс-тест или документ, свидетельствующий о выздоровлении от COVID-19 нужно показать, чтобы:

посещать заведения общественного питания, спортивные, культурные, развлекательные и другие учреждения;

ездить общественным транспортом, а также говорится о нерегулярных и регулярных перевозках в области.

Кроме человек, у которых есть один из перечисленных выше документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров т.д.,

– говорится в сообщении.

Также нельзя находиться в общественных местах без средств защиты – масок или респираторов. Рекомендации будут действовать с 24 октября, а их соблюдение будут проверять специальные группы.

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