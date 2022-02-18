Ни сном, ни духом: в Ростовской области – не в курсе о планах боевиков относительно эвакуации

Власти так называемых "республик" донецких боевиков объявили об эвакуации местного населения. Людей планируют везти на автобусах в Ростовскую область. Между тем, там не в курсе, что к ним привезут тысячи временных жителей.

Сначала об экстренной эвакуации сообщил главарь донецких боевиков Денис Пушилин, впоследствии это сделал и Леонид Пасечник. Планы наемников прокомментировали СМИ в администрации губернатора Ростовской области.

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В Ростовской области пока нет информации об эвакуации

Там сообщили, что у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Чиновники уверяют, что узнали об этом исключительно из новостей.

Не в курсе и в региональном управлении российского МЧС. Там переадресовали в органы местного самоуправления. Якобы это их компетенция.

Первые автобусы должны выехать уже вечером 18 февраля

В Ясиноватой тем временем уже сообщили, что первые автобусы с эвакуированными выедут в Россию вечером 18 февраля. Об этом сообщает Интерфакс. Однако куда поедут все эти люди – оккупанты не конкретизируют.

О масштабной эвакуации не проинформированы даже в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков тоже узнал о том, что происходит на оккупированных территориях, якобы из новостей.

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Что известно об эвакуации с оккупированных территорий Донбасса:

Лидеры боевиков заверили, что эвакуацию согласовали с российскими властями.

Якобы, заявили в "квазиреспубликах", так они хотят уберечь людей от "планового вторжения Украины".

Прежде всего наемники хотят якобы эвакуировать пожилых людей, женщин и детей.

После такой информации на оккупированных территориях началась паника: люди создали очереди к банкоматам и автозаправкам.

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