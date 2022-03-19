Ни военных объектов, ни "секретных лабораторий": в Николаеве враг обстрелял жилые кварталы

Российские террористы продолжают тщетные попытки захватить Николаев. Сегодня вечером, 19 марта, они снова обстреляли жилые кварталы, где нет ни военных объектов, ни "секретных лабораторий".

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что враг обстрелял жилые кварталы, где живут мирные жители.

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Вечером нас начали бомбить. Особенно пострадал микрорайон в радиусе Дубков. Пострадали жилые дома, никаких военных баз или секретного оборудования по изготовлению голубей-убийц, разносящих химическое вооружение на Россию, – нет,

– написал Сенкевич.

Также он сообщил, что уже поступило 220 обращений от жителей о проблемах, возникших в результате обстрелов.

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