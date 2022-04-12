Ничего не бояться, защищать свое, – Зеленский поделился мощным видео со смелыми украинцами
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Украинцы чрезвычайно отважный народ, который уже 48-й день защищает свою землю от российского врага. Нашим мужеством восхищается весь мир.
Так, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео об украинцах. Оно о тех украинцах, которые ничего не боятся и защищают свое, несмотря ни на что!
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Зеленский опубликовал мощное видео со смелыми украинцами
На опубликованных кадрах акции в поддержку Украины с участием украинцев и граждан других стран. Почти каждый из них с антивоенным плакатом и желто-голубой символикой.
Также на видео показаны наши смелые люди, которые голыми руками прогоняют российских оккупантов из украинских городов.
Ничего не бояться.
Защищать свое.
Объединять вокруг себя весь мир.
Это о нас.
Быть смелым – быть Украиной,
– написал Зеленский.
Смотрите видео:
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