Ничего не бояться, защищать свое, – Зеленский поделился мощным видео со смелыми украинцами

12 апреля 2022 , 13:15
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Источник:

телеграм Владимира Зеленского

Украинцы чрезвычайно отважный народ, который уже 48-й день защищает свою землю от российского врага. Нашим мужеством восхищается весь мир.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео об украинцах. Оно о тех украинцах, которые ничего не боятся и защищают свое, несмотря ни на что!

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Зеленский опубликовал мощное видео со смелыми украинцами

На опубликованных кадрах акции в поддержку Украины с участием украинцев и граждан других стран. Почти каждый из них с антивоенным плакатом и желто-голубой символикой. 

Также на видео показаны наши смелые люди, которые голыми руками прогоняют российских оккупантов из украинских городов.

Ничего не бояться.
Защищать свое.
Объединять вокруг себя весь мир.
Это о нас.
Быть смелым – быть Украиной,
– написал Зеленский.

Смотрите видео:

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Автор: Марта Касіянчук