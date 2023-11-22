Россияне истерят, а Шойгу их утешает, – в ISW оценили ситуацию на левом берегу Херсонщины

17 ноября Генштаб официально сообщил, что ВСУ удалось прорваться на левобережье Днепра и отбить оккупантов из нескольких плацдармов. В России пытаются унять истерику по этому поводу.

Роль "успокоительного" отвели министру обороны России Сергею Шойгу. Тот принялся уверять, что оккупанты делали все возможное, чтобы помешать украинским операциям на левобережной Херсонщине, и, мол, нанесли противнику "значительные" потери. Впрочем, в Институте изучения войны считают, что такая риторика вряд ли поможет снизить сетования на военное руководство страны в российском информационном пространстве.

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Россияне возмущены из-за ВСУ на левом берегу Днепра

Одними из первых о присутствии украинских военных на левом берегу Херсона начали писать российские военные блоггеры. Их возмущало, что оккупационное войско не способно помешать десантным вылазкам Сил обороны.

Так, 21 ноября украинцы уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками, а 10 ноября в результате удара ВСУ погибли 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр, когда пытались провести "отвлекающий маневр" в Скадовском районе.

Жалобы поступают и непосредственно от российских солдат, действующих в районе Крынок на Херсонском направлении. Так, оккупанты рассказывают, что:

командование заставляет идти в штурмы раненых;

у них нет разведывательных беспилотников, что замедляет их движения;

они не обладают достаточной огневой поддержкой;

воинские части, расположенные рядом, не взаимодействуют между собой;

штаб российского командования на Херсонском направлении строит неудачные планы, поскольку получает неверную и запоздалую информацию;

отдельно критики подвергают командующего российской группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.

В Институте изучения войны одновременно отмечают, что не наблюдают значительных изменений в Херсонской области, которые могли бы вызвать эти жалобы военных блоггеров.

В России стали больше сомневаться в своей "второй армии" мира

17 ноября Генштаб официально подтвердил, что украинским защитникам удалось выбить россиян с нескольких позиций на левом берегу Днепра. На сегодня, 22 ноября, Силам обороны удается удерживать недавно восторженные позиции.

Анализ соцопроса россиян показал, что те стали меньше доверять военным, чем это было в начале полномасштабного вторжения. Если в феврале 2022 года 80 процентов граждан страны-агрессорки доверяли армии, то летом 2023 года это количество уменьшилось до 75 процентов. В Институте изучения войны указывают, что это незначительное падение доверия могли вызвать российские блоггеры, часто критикующие военное руководство страны. Кроме того, аналитики подчеркнули, что поддержка Кремля остается на высоком уровне – 68 процентов в 2023 году против 66 процентов в 2022 году.