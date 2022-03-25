Ничего нового: оккупанты взялись за уничтожение украинской литературы и учебников
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
На оккупированных территориях вражеским войскам никак не удается установить свои правила. Сопротивление местного населения похоронило все их надежды на установление своего порядка.
На оккупированных территориях российские оккупанты решили продемонстрировать, что знакомы с худшими традициями нацизма. Они начали атаковать то, чего никогда в жизни не держали в руках – книги.
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Уничтожение книг
Как сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, на оккупированных территориях рашисты начали уничтожать учебники истории и украинскую литературу.
Так называемая "военная полиция" изымает украинскую художественную и историческую литературу из библиотек временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей. Книги вывозятся в неизвестном направлении.
Сегодня российские оккупанты уничтожают не просто книги. Они пытаются уничтожить культурную и национальную идентификацию, нашу тысячелетнюю историю Украины,
– написала Денисова.
Она добавила, что действия оккупантов нарушают сразу несколько международных Конвенций, поэтому международное сообщество должно немедленно отреагировать на это преступление.
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