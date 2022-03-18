Ничего святого: русские войска снова попали в Христо-Рождественский собор в Луганской области.
Источник:Нацполиция
Только за сутки 17 марта в Луганской области зафиксировали 28 вражеских обстрелов. Снова во вражеский огонь попал Христо-Рождественский кафедральный собор.
В полиции говорят, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Повреждены частные дома и многоэтажки в Северодонецке, Рубежном, Попасной.
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В Северодонецке били по больницам и админзданиям
В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу, частные предприятия. Снаряд попал в спортивную площадку одной из школ города. Артобстрелами повреждены админздания правоохранительных органов.Обратите внимание! Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке россияне атаковали утром 13 марта, а ночью перед этим Светогорскую лавру. В соборе были выбиты окна, а во дворе – до 10 воронок.
Удалось эвакуировать жителей Попасной
Удалось эвакуировать жителей Попасной, однако автобус попал под обстрел. К счастью, пострадавших нет. Все эти преступления оккупантов тщательно задокументируют правоохранители.
Смотрите фото последствий обстрелов в Луганской области / Фото Нацполиции:
Потери врага по состоянию на 18 марта: видео