Заявили о причастности России к сбитию MH17: Нидерланды хотят депортировать пару из России
24 июля 2021 , 17:27Читати новину українською
Источник:De Volkskrant
Нидерланды отказываются предоставить статус беженцев паре из России: Игорь и Елена рассказали о причастности России к трагедии MH17. По данным СМИ, миграционная служба не поверила словам пары.
Игорь и Елена выехали в Нидерланды и попросили политического убежища. В то же время заявление о причастности России к катастрофе MH17 девушка сделала лишь через 2 года после выезда из России.
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Елена рассказала, что она боялась за жизнь своих родственников, которые остались в России. В то же время миграционная служба и судьи назвали действия пары нелогичными и осуждающими, ведь они должны были рассказать правду сразу.
Заявление Елены о сбитии MH17
- Елена рассказала, что в России они с Игорем жили в "провинциальном городе". В день трагедии – 17 июля 2014 года – Елена приехала к парню на работу.
- Ожидая Игоря, девушка случайно услышала телефонный разговор его начальника со своим родственником. Из контекста разговора Елена сделала вывод, что оккупанты на Донбассе радуются: им удалось сбить самолет.
- Впоследствии начальник решил похвастаться Лене. Он заявил, что оккупанты (которых муж называл "повстанцами") "смогли сбить самолет ракетой "Бук".
- Елене удалось узнать, что фирма, где работает Игорь, – прикрытие для российских боевиков на украинских территориях. По словам девушки, начальник ее парня хранил фальшивые украинские паспорта, которые бойцы использовали для пересечения границы.
- Девушка устроилась на фирму и вроде бы сумела сделать копии нескольких паспортов.
- Уже через несколько месяцев у Игоря начались проблемы на работе. Фирма не возвращала парню деньги. Впоследствии там заявили, что Игорь вывел деньги компании на личный счет.
- Во время ссоры парень заявил, что Елена сделала копии паспортов.
- Девушка рассказала, что после этого ее якобы пытались завербовать силовики, а Игорю угрожали физической расправой.