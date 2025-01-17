Нидерланды заказали компоненты ЗРК Patriot, чтобы компенсировать поставки Украине

Нидерланды являются одной из стран-союзниц Украины. Ранее они передавали нашему государству системы противовоздушной обороны.

Нидерланды закупят новые элементы системы ПВО Patriot, чтобы компенсировать те части установки, которые ранее передали Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTX (Raytheon).

Смотрите также Великобритания предоставит военной помощи на 6,6 миллиардов долларов: Зеленский рассказал детали

Нидерланды сделали заказ

Соответствующую информацию на своем сайте обнародовала компания.

Стоимость контракта составляет 529 миллионов долларов США.

В министерстве обороны Нидерландов раскрыли некоторые детали заказа. В частности, там сообщили, что говорится о закупке радара (РЛС). А пусковых установок ЗРК Patriot и запасных частей, однако количество не указывают.

В ведомстве также объяснили, что весь заказ должны доставить в течение 2029 года.

Нидерланды являются одной из 19 стран, которые имеют в арсенале ЗРК Patriot. Эта установка – это единственное в мире наземное средство противовоздушной и противоракетной обороны, испытанное в боевых действиях.

Ранее Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot для усиления противовоздушной обороны.