У Резникова назвали страну, которая первой может передать Украине F-16

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16. Страна располагает этими самолетами.

Об этом сказал советник министра обороны Юрий Сак. По его словам, "Нидерланды находятся в положении, чтобы стать первой страной, которая подарит истребители".

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Сейчас Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи,

– сообщил представитель Министерства обороны Нидерландов.

У Нидерландов также есть еще 18 F-16, "которые больше не используются в боевых действиях" и "также могут быть переданы в другое место назначения".

По словам представителя Минобороны Нидерландов, 12 из этих 18 изначально планировали передать частной компании, но передача была отложена.

Получит ли Украина истребители F-16: актуально

Вчера, 22 мая, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется очень скоро.