Нидерланды не отказываются поставлять Украине Leopard 2 и предоставят тысячи боеприпасов
Источник:De Telegraaf
В среду, 15 февраля, стало известно, что Дания и Нидерланды отказались поставлять Украине Leopard 2, несмотря на свои обещания. Однако впоследствии Нидерланды сообщили, что снова "передумали".
Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. По ее словам, Нидерланды будут поставлять Украине боеприпасы для танков Leopard 2.
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Сколько боеприпасов ждать от Нидерландов
Правительство страны пока не комментирует размер помощи. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что голландский вклад состоит из 20 тысяч боеприпасов.
Отмечают, что Нидерланды не имеют собственных танков, но хотят внести свой вклад другими способами.
Это очень важно. Нет смысла просто доставить танк. Мы должны предоставить полный пакет. Кроме обучения украинских солдат есть потребность в боеприпасах и запасных частях. В танковой коалиции Нидерланды – единственная страна, не имеющая танков, но мы предложили помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запчастям. Вместе мы можем предоставить то, что нужно Украине,
– сказала Оллонгрен.
К слову, Германия и Польша уже начали учить украинских бойцов овладевать боевыми танками Leopard 2.
НАТО планирует сформировать танковую бригаду для Украины
- Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в рамках союзнической деятельности в Украину сейчас поставляют танки Challenger из Великобритании, Leopard 2 из Канады, Польши и Германии.
- "Хотим хотя бы танковую бригаду для Украины собрать. Мы надеемся, что, возможно, нам удастся сформировать несколько бригад", – сказал Дуда.
- Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша, Норвегия, Канада, Испания и Финляндия вместе смогли укомплектовать батальон танков Leopard 2A4.
- Следует отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что война в Украине истощает запасы боеприпасов. Уровень использования снарядов сейчас выше уровня производства.
- Следовательно, НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые были сильно истощены войной в Украине.