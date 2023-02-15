Нидерланды не отказываются поставлять Украине Leopard 2 и предоставят тысячи боеприпасов

В среду, 15 февраля, стало известно, что Дания и Нидерланды отказались поставлять Украине Leopard 2, несмотря на свои обещания. Однако впоследствии Нидерланды сообщили, что снова "передумали".

Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. По ее словам, Нидерланды будут поставлять Украине боеприпасы для танков Leopard 2.

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Правительство страны пока не комментирует размер помощи. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что голландский вклад состоит из 20 тысяч боеприпасов.

Отмечают, что Нидерланды не имеют собственных танков, но хотят внести свой вклад другими способами.

Это очень важно. Нет смысла просто доставить танк. Мы должны предоставить полный пакет. Кроме обучения украинских солдат есть потребность в боеприпасах и запасных частях. В танковой коалиции Нидерланды – единственная страна, не имеющая танков, но мы предложили помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запчастям. Вместе мы можем предоставить то, что нужно Украине,

– сказала Оллонгрен.

К слову, Германия и Польша уже начали учить украинских бойцов овладевать боевыми танками Leopard 2.

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