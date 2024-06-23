На 90% будет закрыто небо, – экс-глава разведки назвал реальные механизмы

Западные партнеры Украины все активнее работают над тем, чтобы передать нашей стране больше систем противовоздушной обороны. Учитывая постоянные атаки России, ПВО является приоритетом для Украины.

В частности, известно, что Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине дополнительную систему ЗРК Patriot. Генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что только систем ПВО недостаточно для полного закрытия неба.

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Украина нуждается в ПВО

В целом за последнее время все больше стран выделяет для Украины такие важные системы ПВО. В частности, этому и способствуют постоянные террористические акты России, которая обстреливает мирных жителей нашего государства.

Нидерланды в этом вопросе являются одними из лидеров. Но я недавно общался с американцами, немцами, британцами и румынами – фактически все политики за то, чтобы предоставить Украине ПВО, чтобы надежно закрыть небо. Не только Patriot, но это одно из основных условий – от 4 до 8 систем можно поставить за 3 – 4 месяца,

– отметил Николай Маломуж.

Однако сверхважным в этом вопросе является скорость. На этом в переговорах с партнерами постоянно акцентирует Украина. Важно не только количество, но и время, за которое партнеры могут передать системы.

"Механизмы есть, политическая воля есть, законодательные решения есть, поэтому сегодня важно ускорить сроки поставок. Тогда мы защитим и Херсон, и Харьков, и фактически все регионы. Есть еще и второй эшелон ПВО – французские и немецкие IRIS-T. Это надежные системы противодействия и "Шахедам", и ракетам. Думаю, что через месяц – три мы получим и Patriot и десятки других средств", – отметил экс-глава разведки.

IRIS-T SLM

Это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. IRIS-T SLM предназначен для уничтожения воздушных целей. В основном его используют против самолетов, вертолетов, крылатых и даже баллистических ракет.

Это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. IRIS-T SLM предназначен для уничтожения воздушных целей. В основном его используют против самолетов, вертолетов, крылатых и даже баллистических ракет. IRIS-T SLM – комплекс, который превращает ракету класса “воздуха – воздуха” в зенитный снаряд. Он увеличивает дальность и мощность. Главная особенность таких ракет в том, что они имеют комбинированную систему наведения на цель, которая сочетает в себе различные цифровые технологии. А это гарантирует 100-процентное попадание в цель. IRIS-T SLM – комплекс, который превращает ракету класса “воздуха – воздуха” в зенитный снаряд. Он увеличивает дальность и мощность. Главная особенность таких ракет в том, что они имеют комбинированную систему наведения на цель, которая сочетает в себе различные цифровые технологии. А это гарантирует 100-процентное попадание в цель.

Усиление самолетами

Важным дополнением защиты украинского неба являются также обещанные истребители F-16. Уже в ближайшее время, учитывая заявления западных лидеров, они должны были бы прибыть в Украину.

Даже с самолетами – это все еще недостаточно для полного закрытия неба. Но это уже на 90% закрытое небо в разных секторах. В частности, на линии, где есть важные оборонные и энергетические системы, и, конечно, на линии фронта, где предусмотрены удары вражеских сил,

– отметил Маломуж.

Наращивая защиту и гражданских, и энергетических, и военных объектов, Украина сформирует группы для контрударов и проведения систематических наступательных операций.