Под прицелом самолеты и корабли: какой функционал у F-16, которые Нидерланды передадут Украине

Владимир Зеленский 22 декабря провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Он подтвердил, что правительство страны подготовит первые 18 истребителей F-16 для Украины. Аналитики ISW допустили, что это может произойти до конца 2023 года.

Впрочем, если первая партия действительно поступит до конца этого года, то это будет формальная передача, отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, что использование F-16 будет зависеть от подготовки пилотов и наземного персонала, что важно для обслуживания истребителей.

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F-16 для Украины

Впрочем, первая партия истребителей станет историческим фактом и началом строительства в Украине европейского авиапарка, подчеркнул военный обозреватель.

"F-16 MLU далеко не новая разновидность F-16, но добротные. Они усилят украинскую защиту от российских БПЛА и ракет", – отметил он.

Кроме самих самолетов важно также какого класса будут предоставлены ракеты. Давид Шарп предполагает, что это будут "воздух – воздух" дальностью в 120 километров.

"Исходя из 120 километров F-16 начнут представлять серьезную опасность российской технике на линии фронта. Как были сбиты Су-34 из засады системы ПВО дальнего радиуса, теперь у Украины появится мобильная ПВО", – сказал он.

С другой стороны, F-16 будут угрожать российские дальнобойные ракеты, которые враг не прекращает использовать в войне. Но важна правильная тактика. Таким образом украинские защитники смогут работать со средней и дальней дистанции.

"Еще один аспект – море. Если к самолетам будут боеприпасы, которые способны поражать корабли, то у украинцев появится возможности снова отогнать российскую авиацию от берегов и создавать угрозу выходящим в море кораблям Черноморского флота и атаковать их с воздуха благодаря противокорабельным системам", – отметил Давид Шарп.

Что известно о передаче F-16 Украине: основное