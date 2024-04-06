Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя F-16, – министр обороны
Источник:Укринформ
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна доставит ВСУ 24 истребителя. По словам чиновницы, это результат совместной работы с Данией, США и другими странами.
Кайса Оллонгрен пообщалась с украинскими журналистами на военной авиабазе в нидерландском городе Леувардене. Ведь там проходила презентация разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper.
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Что известно о F-16 от Нидерландов
Кайса Оллонгрен объяснила, что вместе с обещанными в дополнительными шестью F-16 Украина получит от Нидерландов 24 истребителя.
Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры. Эта передача – это совместная работа, совместные усилия с Украиной, а также с Данией, Соединенными Штатами и другими странами. Это трудно, это сложно, но это произойдет,
– заявила министр обороны Нидерландов.
По ее словам, коалиция стран надеется, что летом 2024 года смогут начать поставки истребителей F-16. Оллонгрен уточнила, что сначала ВСУ получат истребители от Дании, после этого – от Нидерландов.
Последние новости о передаче F-16 Украине
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что истребители F-16 не "серебряный шар", то есть не являются легким решением тяжелой проблемы.
- По словам Столтенберга, ни один вид вооружения сам по себе не может решить военный конфликт. Хотя чиновник отметил, что F-16 играют важную роль.
- В конце марта Дания заявила, что первой передаст Украине истребители F-16. Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен рассказал 24 Каналу, что это произойдет этим летом. Говорится о первых шести истребителях.