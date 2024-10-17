Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 на территории России

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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Мы доставили нашу первую партию F-16. Сейчас они находятся в украинском воздушном пространстве. И мы всегда говорили, что Украина должна придерживаться международного права,

– сказал он журналистам перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе 17 октября.

Он добавил, что международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию.

"Международное право не останавливается на границе или в 100 км от границы. Поэтому мы позволяем Украине использовать F-16 для самообороны", – добавил министр.

Брекельманс отметил, что это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам России.

Итак, военные цели. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве,

– сказал Брекельманс.

Он также отметил, что вопрос о поддержке Украины является ключевым.

"Я думаю, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в эти дни. Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация как на линии фронта, так и в крупных городах, таких как Харьков, очень тревожная. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия. Во-вторых, нам надо говорить об укреплении нашей обороны и сдерживания, потому что российская угроза только растет, и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", – сказал министр обороны Нидерландов.