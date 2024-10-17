Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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Ми доставили нашу першу партію F-16. Зараз вони знаходяться в українському повітряному просторі. І ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права,

– сказав він журналістам перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі 17 жовтня

Він додав, що міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані.

"Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону. Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони", – додав міністр.

Брекельманс наголосив, що це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії.

Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі,

– сказав Брекельманс.

Він також зазначив, що питання щодо підтримки України є ключовими.

"Я думаю, що підтримка України є ключовим пріоритетом у ці дні. Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, тому що російська загроза лише зростає, і не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі", – сказав міністр оборони Нідерландів.