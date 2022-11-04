Нидерланды выделяют Украине пакет помощи на 120 миллионов евро

Нидерланды выделят 120 миллионов евро для поставки тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.

В Министерстве обороны Нидерландов подчеркнули, что эта помощь – это четкий сигнал России.

Внимание США поставит Украине 45 танков, дроны Phoenix Ghost и систему ПВО Hawk

Этот пакет является важным сигналом для России. Союзники продолжают совмещать усилия для поддержки украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России,

– заявил министр обороны Кайса Оллонгрен.

Вместе с США и Чехией Нидерланды поставят из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков. Украина получит часть танков уже в следующем месяце.

Первые танки T72 Украина получит уже в декабре

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за принятое решение о расширении помощи Украине.

Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца,

– написал Кулеба в Twitter.

Как Нидерланды помогают Украине

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют передать Украине зенитные ракеты для ПВО. Общая стоимость снарядов составляет 15 миллионов евро.

Обычно Нидерланды неохотно рассказывают о военной помощи для Украины. Однако после массированных ракетных атак по критической и гражданской инфраструктуре они несколько изменили тактику.

К слову, Пентагон сегодня объявил о помощи Украине в 400 миллионов долларов.

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