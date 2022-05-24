Никакая партия западного оружия не была повреждена из-за обстрелов железной дороги Украины, — Арестович

Русские всячески пытаются обрезать пути снабжения наших героев. Надежды врага снова оказались тщетными.

Рашисты совершили несколько обстрелов украинской железной дороги. Они хотели перебить поставки украинской армии, особенно они надеялись помешать оружию, которое нам предоставляют западные партнеры, добраться до рук наших защитников и защитниц на фронте.

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Оружие западных партнеров – невредимое

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, планы врага нанести ущерб западному оружию при транспортировке провалились, как и многие другие.

Ни одна партия западного оружия не пострадала во время перевозки. Россияне рассказывают много сказок, но это сплошная ложь. Было несколько "прилетов" на склады, но система транспортировки работает в совершенстве,

– сказал Арестович.

Также он добавил, что от типа оружия и навыков наших героев зависит то, как быстро оно попадает на фронт. Многие виды оружия наши воины уже овладели, в том числе и за границей. В таком случае она сразу отправляется в зону боевых действий.

Использование некоторого оружия требует дополнительной учебы, поэтому с этим вооружением ВСУ сначала знакомятся на полигонах.

Помощь Украине от партнеров

Соединенные Штаты Америки выделили на оружие и другую помощь Украине 40 миллиардов долларов. Они уже активно передают ВСУ средства для эффективного уничтожения российских оккупантов.

Также по итогам онлайн-встречи министров обороны стран-партнеров еще 20 стран заявили о предоставлении пакетов помощи для Украины.

Война России против Украины: последние новости

Рашистам никак не удается прорвать линию обороны наших воинов, а в каждой попытке атаковать позиции ВСУ они несут потери. Поэтому командование российских оккупантов начало говорить о том, что уменьшит интенсивность наступательных действий. Врагу приходится беречь остатки своих сил, ведь его попытки восполнить потери и набрать новое "пушечное мясо" провалились. Кроме того, моральное состояние русской армии падает с каждым днем, русские солдаты начали беспокоиться о возможности сохранить свою жизнь.

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