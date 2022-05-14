Никаких джинсов, макияжа и ботокса: в Туркменистане ввели жесткие запреты для женщин

После того, как в Туркменистане избрали нового президента, в стране ввели жесткие правила. Касаются они женщин и их образа жизни.

За нарушение предписаний, нарушающих права человека, женщинам грозят штраф и даже арест. Размер такого штрафа составляет 140 долларов – половина месячной зарплаты в Туркменистане.

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Что запретили женщинам в Туркменистане

Делать макияж и маникюр;

наращивать ногти или ресницы;

окрашивать волосы, даже в домашних условиях;

делать татуаж;

колоть ботокс;

ездить в такси. Женщинам разрешат находиться в автомобиле только с родственниками-мужчинами, и только на заднем сиденье. В то же время после 20:00 женщинам вообще нельзя находиться в салоне автомобиля;

носить обжатую одежду и даже белые свадебные платья. Все, что можно – это широкие длинные платья или брюки с вышивкой.

Более того, женщины должны избавиться от результатов косметических процедур. Например, увеличенные губы или груди. В то же время, косметологи остались в стране без работы, ведь за нее им грозит штраф.

Обратите внимание, что эти правила касаются не только гражданок Туркменистана, но и туристок.

Запреты не являются официальными

Такие правила носят неофициальный характер. Сходные запреты существовали и раньше, но не все их соблюдали. Несмотря на это, теперь участились случаи работы так называемых "патрулей красоты". Это полицейские, которые контролируют, как выглядят женщины на улицах.

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Журналисты говорят, что в стране все чаще стали задерживать женщин или выписывать им штрафы. Силовики останавливают не только туркменок, но женщин других национальностей.

Главное о выборах президента в Туркменистане

По данным СМИ, власти Туркменистане хотят запретить женщинам выезжать за границу.

В марте стало известно, что президентом страны был избран сын предыдущего главы государства – Сердар Бердимухамедов. Оппозиционные СМИ сообщили, что голосование прошло с большим количеством нарушений.

Кстати, с 1990 года в Туркменистане поменялось только 3 президента.

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