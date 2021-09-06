Никаких индульгенций общественным или политическим движениям, – Монастырский о протестах

Денис Монастырский заверил, что правоохранители будут пресекать проявление насилия на массовых акциях. В то же время виновных будут привлекать к ответственности независимо от общественной или политической принадлежности.

Министр внутренних дел отметил, что подходы к обеспечению безопасности во время протестов не будут менять. Поскольку "скандинавская модель" с участием полиции диалога хорошо себя зарекомендовала.

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Безусловно, главное – это обеспечить конституционное право на мирный протест. И ключевое слово – мирный. К сожалению, у нас есть случаи, когда протесты носят искусственный характер, в частности из-за манипулирования общественным мнением или из-за попыток манипулирования. Часто это приводит к организации проплаченных митингов,

– сказал глава МВД.

Денис Монастырский продолжил: "Мы четко разделяем мирный протест и переход границ, определенных законом. Никаких индульгенций какому-либо общественному или политическому движению быть не может".

Однако, по его словам, "если будет происходить насилие, полиция будет реагировать немедленно. И реагировать не только в плане пресечения незаконного действия, но и дальнейшего привлечения к ответственности".

Министр внутренних дел добавил, что в тех случаях, когда пострадали журналисты или правоохранители, будут обвинительные акты и решения суда.

Столкновения под ОП: последние новости

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