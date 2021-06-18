Никаких изменений в позиции Путина не будет, – Огрызко о последствиях встречи в Женеве

США неформально уже участвуют во всех ключевых моментах мирного процесса по Донбассу. Однако вопрос в том, что будет, если Владимир Путин не изменит свою позицию после саммита в Женеве.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, президент России после встречи с Джо Байденом не собирается менять политику в отношении Украины в частности.

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"По моему убеждению, никаких изменений в позиции Путина не будет, а то, что он обратился к Байдену с просьбой помочь урегулировать ситуацию на Донбассе – это лишь его очередной хитроумно продуманный ход", – сказал Огрызко.

Экс-глава МИД добавил, что Путин может просто потянуть время и снова обвинить Украину "во всех возможных грехах".

Какими будут действия США в отношении России

16 июня в Женеве встретились Джозеф Байден и Владимир Путин. Президент России на пресс-конференции сказал , мол, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения.

Владимир Огрызко сказал, что все договоренности, попытки втянуть Россию в демократические процессы, научить ее действовать цивилизованно – все это наконец уходит в прошлое, потому что Кремль сам помогает Западу понять, что Россия – это страна, которая превратилась во всеобщую угрозу.

Угрожает всем – и непосредственным соседям, и далеким (государствам – 24 канал), США в частности,

– сказал Огрызко.

Он отметил, что через пол года – год никаких изменений в России не произойдет, ведь это было бы против ее природы. После этого, как считает экс-глава МИД, Украина должна помочь США понять, что наконец надо делать – это может быть темой переговоров Байдена и Зеленского.

Огрызко о позиции Путина и последствиях встречи в Женеве: смотрите видео

Встреча президентов США и Украины: кратко