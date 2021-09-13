Никаких концертов: СБУ заверила, что Моргенштерн в Украину не попадет

Российский рэпер Моргенштерн планирует дать концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако в Службе безопасности Украины уверяют, что сделать это ему не удастся.

Рэпер не сможет приехать в Украину

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

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По данным экспертизы, в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотиков и психотропов. "Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", – подчеркнули в СБУ.

Спецслужба уже проинформировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна. В то же время там отметили, что пребывание лица в "черном списке" Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность в нашей стране.

Поэтому любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены,

– заверили в СБУ.

Несмотря на это на сайтах до сих пор продолжают продавать билеты на концерт рэпера. Их стоимость колеблется в пределах 690 – 4490 гривен.



В Украине продают билеты на концерт Моргенштерна / Скриншот

Моргенштерн собирается в Украину: что известно