Никаких налогов, – Шмыгаль рассказал, как будут начислять "тысячу за вакцинацию"

Денис Шмыгаль рассказал, что обещанную "тысячу гривен за вакцинацию" будут выплачивать на виртуальные платежные карты через Дию. Это будет финансовая поддержка для культурного сектора.

Деньги можно будет потратить на покупку билетов в кинотеатр или на концерт, также на занятия спортом и путешествия по Украине на самолете или поезде. Об этом премьер-министр рассказал на заседании правительства.

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Налогов на программу не будет

В программе примут участие около 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране. Из общего фонда госбюджета выделят 3 миллиарда гривен в этом году, а в следующем – могут расширить финансирование. Программа работает с 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Премьер подчеркнул, что никаких налогов на эту тысячу гривен не будут начислять. И выплаты также не будут влиять на начисление субсидий.

К слову, таким образом хотят не только поддержать бизнес, но и поощрить украинцев вакцинироваться. У власти есть цель – чтобы прививку получили 70% взрослого населения.

Шмыгаль рассказал о "тысяче за вакцинацию":

Что этому предшествовало