Никаких переговоров с Россией, пока ее войска в Украине, – глава МИД Великобритании

В Великобритании считают, что переговоры с Россией невозможны. Так, сначала страна-агрессор должна вывести свои войска из Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она убеждена, что россияне не могут вести переговоры "с пистолетом у висков украинцев".

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Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины,

– отметила она.

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