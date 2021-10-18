Никаких заявлений о выходе из фракции не писал, – Разумков о работе в Раде в рядах "слуг"

Дмитрий Разумков утверждает, что никаких заявлений о выходе из фракции "Слуга народа" не писал. По словам нардепа, в то же время монобольшинство не принимало решений о его исключении из своих рядов.

Об этом бывший спикер парламента сообщил в эфире одного из телеканалов.

Читайте также Моя отставка состоялась с нарушениями регламента, – Разумков

Я не выходил из фракции "Слуга народа", это уникальная ситуация, такого раньше не было. Поскольку я никаких заявлений о выходе не писал, новых заявлений о входе мне точно писать не нужно,

– сказал он.

Разумков также отметил, что слышал разговоры о лишении мандата. По его словам, "это выглядит довольно странно, но абсолютно незаконно".

Народный депутат добавил, что такому развитию событий не удивится и подчеркнул, что "точно легко это коллегам сделать не удастся".

Отставка Разумкова: что известно

Официальная процедура отзыва Разумкова с поста спикера стартовала 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения заседаний на 2 дня.

На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с поста главы Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.

Сам уже экс-глава Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.

Согласно регламенту Верховной Рады Украины, спикер не может быть членом какой-либо парламентской фракции.