Никакого кредита нет, – Камельчук объяснил свою якобы задолженность в"Приватбанке"

В декларации нардепа Юрия Камельчука нашли нарушений на 6,9 миллиона гривен. В частности он не указал там кредит в "Приватбанке" на сумму 1,38 миллиона гривен.

Однако сам депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале заверил, что это не кредит.

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"На самом деле – это не кредит. Объясню очень просто: у меня априори кредитов в "Приватбанке" не могло быть, начиная с 2006 года", – подчеркнул он.

Откуда у Камельчука долг перед "Приватбанком"

Как объяснил нардеп, в 2006 году из-за недобросовестного менеджера этого банка он попал в список лиц, которым не выдают кредиты. В 2005 году Камельчук имел оформленный кредит на автомобиль, однако из-за ошибки пришел оплатить очередной якобы на день позже.

Поэтому, по его словам, сумма, которую указывают как кредит, появилась совсем другим образом. В 2017 или 2018 году он якобы занимался трейдинговой деятельностью через брокера. "Так случилось, что брокер оказался не добропорядочным и они обманули меня на достаточно большую сумму", – добавил он.

По данным агентства по вопросам предотвращения коррупции, Камельчук имеет финансовые обязательства перед "Приватбанком" на сумму 1,38 миллиона гривен.

Камельчук якобы подал заявление о мошеннических действиях в "Приватбанке". Его приняли, зарегистрировали и обработали юристы, а позже – вернули средства. Однако позже с банковского счета сняли не только возвращенные деньги, а большую сумму.

Потом вроде бы ему начали звонить коллекторы и сообщать о кредите в "Приватбанке". Кроме того, позже банк, как объяснил нардеп, начал начислять процент.

Еще раз официально сообщаю: никакого кредита. Это не кредит. Если бы у меня были проблемы с кредитом, у меня были бы проблемы с автомобилем, возможно, квартирой у родителей,

– резюмировал Камельчук.

Декларация Камельчука: о чем говорится

Агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука ошибки в декларации на 6,9 миллиона гривен.

В частности речь идет о не задекларированной квартире в Киеве, площадью 63 метра квадратных.

Камельчук также не указал в декларации 3 частные компании: "Бизнесфорум системс", "Бизнесфорум" и "Бизнесфорум групп".

Полное интервью с Юрием Камельчуком в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео