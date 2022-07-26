Никакого прекращения огня в Херсонской области не будет, деблокада продолжается, – Офис Президента
Вооруженные Силы Украины постепенно освобождают Херсонщину от российских захватчиков и останавливаться не собираются. В Офисе Президента заявили, что пока никаких переговоров с россией или прекращения огня не будет, деблокада в Херсонской области продолжается.
Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что с россией договариваться нет смысла и этого не будет.
Важно Уже сегодня есть удобные предпосылки для освобождения правого берега Херсона, – эксперт
По его словам, никакого перемирия, никакой остановки огня в Херсонской области не будет.
Я видел много спекуляций, уже идет политическая игра на этот счет… Но нет программы остановки деблокады и уничтожения российских оккупантов на любой территории Украины. Это ключевое,
– заявил Подоляк.
В то же время, как отметил советник главы ОП, российские политики, в том числе лавров или песков, заявляют о том, что нужно садиться за стол переговоров.
Однако Подоляк отмечает, что сегодня садиться за стол переговоров с россией нет никакого смысла.
"Потому что для россиян важно зафиксировать статус-кво, "территориальное приобретение" и свою "этапную победу", сделать оперативную паузу, набраться сил, деморализовать Украину и через некоторое время снова пойти в наступление под надуманными предлогами", – добавил он.
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ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов
- Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября. По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ – украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.
- Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области.
- Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсонщины.
- Именно поэтому россияне в спешке пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".