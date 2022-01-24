Никакой причины для паники нет, – советник посольства США объяснил эвакуацию дипломатов
Источник:24 канал
США первыми заговорили об эвакуации дипломатов из Украины. В то же время причин паниковать из- за соответствующего решения – нет.
Об этом в эфире 24 канала рассказал пресс-секретарь посольства США Даниэл Лангекамп. По его словам, посольство продолжает работать с Украиной.
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"Никакой причины для паники нет. Посольство продолжаю работать. Мы продолжаем выполнять ряд задач с Украиной и продолжаем их поддерживать", – сказал Даниэл Лангекамп.
Дополнительные меры – желание перестраховаться
"Этот шаг принят желанием дополнительных особых мер безопасности. То есть в определенной степени перестраховаться", – пояснил представитель посольства США в Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у России есть способность очень быстро изменить ситуацию с безопасностью и атаковать. Именно поэтому, по словам Даниэла Лангекампа, хотели убедиться, что предпринимают необходимые шаги, чтобы американские граждане были в безопасности.
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"Именно поэтому выдали новый совет относительно путешествий в Украину и разрешили дипломатическому персоналу, пока что по желанию, покинуть посольство Соединенных Штатов", – добавил Лангекамп.
Лангекамп об эвакуации дипломатов: смотрите видео
Из Украины хотят эвакуировать дипломатов: коротко
- Из-за угрозы полномасштабного вторжения России Госдеп США принял решение об эвакуации своих дипломатов из Украины.
- Эвакуацию семей представителей дипломатической миссии Вашингтона в Украине США планировали начать с 24 января.
- Кроме того, на портале посольств и дипмиссий США обновили рекомендации по въезду на территорию Украины. Государство еще раньше отнесли к 4-му уровню опасности, однако сейчас Штаты разрешили работникам посольства "добровольно выехать из Украины".