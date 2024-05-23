"Байден был катастрофой": экс-губернатор Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа на выборах

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что будет поддерживать Дональда Трампа на предстоящих выборах. Хотя она и не считает его "идеальным", однако Байдена политик называет "катастрофой".

Стоит заметить, что Хейли была соперницей Трампа на праймериз от республиканцев. В феврале 2024 года она также заявляла, что кандидатство Трампа "станет самоубийством для США".

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Хейли поддержит Трампа

Экс-губернатор южной Каролины заявила, что Трамп "не был идеальным" в вопросах важной для нее политики. В то же время действующего президента Джо Байдена она считает "катастрофой". Поэтому Хейли планирует голосовать за Трампа на предстоящих выборах США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

Трамп был бы умным, если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за меня и продолжают меня поддерживать, а не предполагал, что они просто собираются быть с ним. И я искренне надеюсь, что он это сделает,

– заявила Хейли.

К слову, Гейли также проводила президентскую кампанию. Она была кандидатом от республиканцев, однако 5 марта 2024 года заявила о снятии своей кандидатуры с президентской гонки.

Интересно. В феврале 2024 года, когда Хейли еще была кандидатом на пост президента США, то жестко критиковала Трампа. К примеру, экс-губернатор заявляла, что имеет опасения относительно Трампа, а его кандидатство в президенты США Хейли называла "самоубийством" для страны.

Также в своей критике Хейли напоминала, что Трампу выдвинули 91 уголовное обвинение в четырех отдельных делах – как федеральных, так и на уровне штатов, поэтому его президентство она называла "способом выживания, чтобы оплатить судебные расходы и выйти из какой-то юридической опасности".

Байден может снять свою кандидатуру в пользу Обамы

Журналисты Der Spiegel в начале мая заявили, что Джо Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу жены 44 президента США Мишель Обамы. Так, ее уже внесли в список потенциальных кандидатов, в отношении которых проводят опрос общественного мнения.

Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев,

– пишут журналисты.

В то же время в СМИ отмечают, что о своем решении Байден может объявить в августе 2024 года. Одной из причин такого решения действующего президента США может быть его возраст, ведь Байдену уже 81 год, а страной необходимо управлять еще 4 года.

Многие американцы не хотят видеть победы Дональда Трампа на следующих выборах, ведь он также пожилого возраста. Кроме того, он участвует в судебных делах, что отталкивает граждан США.