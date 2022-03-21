Никогда не привыкнем быть жестокими, – "Валькирия" Киева откровенно о войне, россиянах и страхах

Журналистка Маргарита Ривчаченко с началом войны стала одной из самых известных "Валькирий" Киева. Сначала фото девушки с огромным букетом роз на киевском Майдане облетело все соцсети. Затем видео ее обращения к российским оккупантам собрало миллионы просмотров.

Одна из самых публичных защитниц Киева не понимает, как Россия могла подумать и прийти на землю тех, кто 8 лет учился убивать россиян. О том, почему она не боится российских войск и чем ее пугает война, Маргарита эксклюзивно рассказала сайту 24 канала.

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С чего все началось

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о людях, которых война заставила отказаться от привычной жизни. Каждый из них убежден, что делает мало. Но они делают все, что могут ради приближения победы и поддержки те, кто рядом.

В ряды киевской теробороны Маргариту приняли на должность медика – помогли пройденные курсы домедицинской подготовки. Сама девушка уточнила, что она скорее санинструктор. И, к счастью, пока в ее подразделении у медиков не много работы. Поэтому она занимается решением логистических и гуманитарных вопросов.

Фото на Майдане Независимости сделало девушку публичной / Фото со страницы защитницы в соцсетях

Соответственно, может найти возможность для общения с журналистами. Говорит, что опыт коммуникационницы позволяет решить эту задачу. Она сознательно пошла на то, чтобы раскрыть свое лицо публично и превратиться в мишень для врага.

Я журналистка, поэтому знаю, что всем нужен герой публикации или сюжета. Обычно найти таких людей очень тяжело. Сначала я согласилась, чтобы не подвергать других опасности и не отвлекать людей, которые занимаются более серьезными вещами. Я, все же, не нахожусь исключительно на передовой, есть время, чтобы общаться с кем-то. Плюс знаю, как это делать,

– смеется она.

Эта энергичная девушка, судя по тому, как она общается с журналистами, просто справляется со всеми сложностями военной службы. Говорит, что действительно дискомфортной является лишь невозможность сейчас оказаться в какой-то другой социальной роли, кроме работы в подразделении.

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У тебя – определенные профессиональные обязанности, и ты только в этой роли – больше не можешь быть просто другом или просто девочкой на 5 минут. Сначала ты солдат, медик, инструктор – тот, кто ты в своей бригаде, в своем батальоне. Только потом, если есть свободная минутка, ты можешь позвонить родителям, можешь написать друзьям, ответить на комментарий. Невозможность быть кем-то другим и выполнять другие социальные роли, которые были до войны – это самый большой дискомфорт,

– рассказала Маргарита.

При этом добавила, что с этим всем можно справиться. Так же как с необходимостью немного отложить другие занятия, которые украшают жизнь. Новый маникюр или хорошую книгу, например.

О страхах войны

Маргарита заметила, что с каждым днем ​​войны у всех защитников страха становится меньше, а ярости, даже ненависти, все больше. Чем больше крови мирного населения и среди наших военных проливается, тем меньше чего-то человечного чувствуешь к врагу.

У меня нет никаких положительных эмоций или эмпатии к либералам-россиянам. Они допустили, что их власть привела свою армию к нам в Киев. Как можно этому сочувствовать – я не знаю. Вот "бедные мальчики-срочники, которых бросили" – полный бред. Такие же наши мальчики стоят на блокпостах, кого-то из них мама тоже не дождется. Я гораздо больше переживаю об украинской маме, за украинской бабушке, за украинском папе, которые не дождутся кого-то из своих мальчиков и девочек, чем о каком-то россиянине,

– подчеркнула она.

Девушка уточнила, что такую ярость к врагу считает правильной – она помогает бороться за победу.

Страшнее всего для Маргариты – не иметь проверенных новостей от близких / Фото со страницы защитницы в соцсетях

Уже привыкаешь к тому, что весь день – это воздушная тревога, возможность не выжить или что куда-то попадет снаряд. Ты к этому привыкаешь. Говорят, что привычка формируется 21 день. Мы уже начинаем привыкать к войне. Но мы никогда не привыкнем быть жестокими. Я все же верю, что мы – украинцы – вернемся к себе после войны. Снова будем друг друга любить, поддерживать наших везде, ссориться из-за Евровидения,

– отметила Маргарита.

При этом, по ее словам, самый большой ее страх – непроверенные новости. Когда не понимаешь, обстреливали город, где твои родители или нет. Попал ли твой друг под обстрел, он ли это был, и кто-то там из четырех человек в машине, кто ехал из Ирпеня, кто из них ранен – он или кто-то из его товарищей.

У всех нас много одинакового каждый день – каждый ходит под обстрелами, слышит взрывы, засыпает под сирены. Очень не хочу себя отделять от всех. Мне тоже ужасно страшно. Каждый день. Я очень боюсь умирать. Но за собой ты хоть можешь следить: если тут-то, может быть так-то. Но ты не можешь следить за своими друзьями, близкими, за своими родителями, за своими любимыми. Слышать непроверенные новости и следить, кто и когда был в сети. Чем дольше люди не в сети – тем страшнее становится,

– добавила она.

Справиться с этим страхом невозможно. Единственное, что отвлекает, как рассчитала Маргарита, – работа и общение с людьми. Это спасает.

О победе

По словам Маргариты, она ясно видит в людях, которые вышли на защиту Украины те характеристики, которые убеждают ее в непрерывном приближении победы.

Публичность помогает девушке эффективнее решать вопросы подразделения / Фото со страницы защитницы в соцсетях

Во-первых – опыт и профессионализм, которые получили украинские военные с начала боев на Донбассе в 2014 году, ведь эти люди уже знают, что делать, они это проходили, с ними намного легче. Их много в каждом подразделении и ты уже знаешь, на кого можешь положиться, кому можешь подражать".

"Валерий Ананьев написал, что непонятно, как Россия могла подумать и прийти на землю тех, кто 8 лет учился убивать россиян. Так вот – это правда. Я у них многому учусь. Во-первых, они живы. Значит, в этом нужно выжить. Во-вторых, они выглядят как те, кто может поделиться навыками. Это очень поддерживает", – отметила она.

Во-вторых, в победу украинцев заставляет верить наша человечность. Девушка уточнила, несмотря на то, что мы стали более жестокими к врагу, остались такими же любящими и человечными друг к другу.

Дистанция между своими сокращается. Дистанция между нами и "русским миром" – во всех его проявлениях, от Толстого или Достоевского до постов, какие мы единые – только растет. "Хороших русских не бывает". Они все допустили то, что сейчас происходит с нашей страной. Поэтому я, например, отказываю российским журналистам, даже какой-нибудь "Медузе". Я не готова что-нибудь им рассказывать. Мы 8 лет пытаемся что-нибудь донести россиянам. Не выходит. Видно, за себя говорят лишь цинковые гробы,

– уверена Маргарита.

О защитниках

По просьбе рассказать о "Валькирии" Киева она отвечает: "Это очень смелые люди с большим сердцем". И сразу же добавляет, что выделять "Валькирий" из всех защитников не стоит.

Все, кто взял на себя эту обязанность – стать либо военным, либо пойти втероборону – люди, имеющие большие внутренние стержни. Несмотря на то, парень это, или девушка, человек в возрасте, или молодой. У большинства из них есть семьи, есть к кому возвращаться. Из-за того, что есть для кого жить, есть за кого бороться – они готовы умирать и убивать. Это очень тонкая граница, на которой чувствуешь ценность жизни,

– объяснила девушка.

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Она подчеркнула, что все украинцы – люди с большим сердцем. И каждый переживает свою страну.

Я очень уважаю всех тех, кто рядом со мной в ВСУ – это тысячи реально классных людей. Но я хочу подчеркнуть, что это не отделяет нас от всего украинского народа. Каждый из нас, кто сидит сейчас в подвалах, и те, кто смогли уехать за границу и теперь могут своих детей просто обнять в тихом месте – все они люди с очень большим сердцем, которые переживают за свою страну. Надеюсь, что те, кто Украину не любил, никогда к нам не вернутся,

– резюмировала Маргарита Ривчаченко.

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