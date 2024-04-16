Смертельное ДТП произошло, когда Николаенко двигался в направлении города Чоп. 18-летняя девушка от полученных травм погибла на месте.

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Нардепа будут судить за совершение смертельного ДТП

Следователи завершили расследование смертельного ДТП на Житомирщине, которое произошло 3 ноября 2023 года с участием народного депутата Андрея Николаенко. Прокуроры Офиса генпрокурора уже направили в суд обвинительный акт в отношении нардепа. Так, Николаенко обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей.

Следствие проводилось в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286. К слову, эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В ходе расследования было установлено, что 18-летняя девушка перебегала дорогу и на нее совершил наезд нардеп Николаенко. Водитель превышал максимальную скорость, а потому не смог избежать аварии.

Что известно об аварии с Николаенко