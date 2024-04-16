Смертельна ДТП сталася, коли Ніколаєнко рухався у напрямку міста Чоп. 18-річна дівчина від отриманих травм загинула на місці.

До теми Дівчина могла б вціліти: ДБР завершило досудове розслідування ДТП за участі нардепа Ніколаєнка

Нардепа судитимуть за вчинення смертельної ДТП

Слідчі завершили розслідування смертельної ДТП на Житомирщині, яка сталася 3 листопада 2023 року за участі народного депутата Андрія Ніколаєнка. Прокурори Офісу генпрокурора вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно нардепа. Так, Ніколаєнка звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.

Слідство проводилося у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286. До слова, ця стаття передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Під час розслідування було встановлено, що 18-річна дівчина перебігала дорогу і на неї здійснив наїзд нардеп Ніколаєнко. Водій перевищував максимальну швидкість, а тому не зміг уникнути аварії.

Що відомо про аварію з Ніколаєнком