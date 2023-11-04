Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку: что известно о нардепе

Утром 3 ноября на Житомирской трассе произошло ДТП. Народный депутат от Батькивщины Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку.

Как отмечает сам народный депутат, он правил дорожного движения не нарушал. В то же время журналисты отметили, что за 40 минут до ДТП Андрей Николаенко двигался на дороге со скоростью 162 километра в час.

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Что известно о нардепе Андрее Николаенко

Обратим внимание, что Андрея Николенко избрали народным депутатом 9-го созыва от Батькивщины в 2019 году. Он шел под 19-м номером в списке как беспартийный. Отметим, что нардеп – член одноименной фракции, а также член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Андрей Николаенко окончил Киевский национальный университет имени Шевченко. Он получил специальность "международные экономические отношения". Также он окончил университет в Сеуле (Южная Корея).

Известно также, что Николаенко с 2002 по 2006 год был третьим секретарем посольства Украины в Республике Корея.

А вот уже с 2010 по 2014 год работал в Кировоградской ОГА. Там же в 2013 – 2014 годах Николаенко занимал должность председателя.

Уже в 2014 году нардеп стал первым замглавы Донецкой ОГА. В тот же год Николаенко стал первым главой Государственного агентства Украины по восстановлению Донбасса.

Также он являлся главой совета директоров ООО Велта с 2015 года. А уже с 2017 года Николаенко возглавлял политическую партию Основа.

Что известно о ДТП

Как отмечают в полиции, произошла авария в 09:45 в селе Березовцы Житомирского района. Сообщают, что транспортное средство Mercedes-Benz GLE ехало в направлении Чопа в крайней левой полосе. Машина наехала на 18-летнюю девушку, в результате чего она погибла на месте ДТП.

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Сам Николаенко в социальных сетях подтвердил, что находился за рулем авто. Он также добавил, что будет всячески способствовать следственным действиям.

Я был трезв, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось,

– отметил нардеп.

Как мы писали выше, за 40 минут до ДТП Николаенко двигался со скоростью 162 километра в час. Об этом заявили в проекте "Схемы". И это при том, что разрешенная скорость на том отрезке пути – 110 километров в час. Правда, журналисты отмечают, что какой была скорость на момент ДТП – неизвестно.