Николаев 4 сутки находится без водоснабжения из-за боевых действий

Большинство районов Николаева оказались без централизованного водоснабжения. Люди вынуждены набирать воду в Южном Буге и покупать ее в магазинах.

Жители Николаева остались без централизованного водоснабжения. Возобновить подачу воды службы не могут из-за боевых действий.

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Выход из ситуации

Для технических нужд жители Николаева набирают воду из Южного Буга. Питьевую воду николаевцы покупают в магазинах.

Кроме того, питьевой водой людей обеспечивают окрестные села, где есть скважины и колодцы.

Над возоблением водоснабжения ведутся активные работы, но из-за боевых действий в районе повреждения выполнить их в полном объеме невозможно.

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