Николаев впервые атаковали новыми "Шахедами": Ким рассказал, чем отличались БПЛА

В ночь на 16 февраля Россия массированно атаковала Николаев дронами-камикадзе типа "Шахед". Сейчас стало известно, что город атаковали новые ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима в эфире телеканала "Новости.LIVE".

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Чем отличались "Шахэды", которые атаковали Николаев

Ким сообщил, что 16 февраля Николаев впервые атаковали модернизированные беспилотники типа Shahed. Они имели не классические 4 или 8 антенн, а имели 12-канальные антенны.

В ночь на 16 февраля Николаев был впервые атакован БПЛА типа Shahed с 12-канальными антеннами. Они появились в России с января этого года – до сих пор были только с 4 – 8 канальными антеннами, и ВСУ уже знало, как с ними бороться,

– сообщил Ким.

Он добавил, что 12-канальная антенна улучшает противодействие РЭБ, снижение потерь сигнала, улучшает дальность и качество сигнала. Впрочем, Ким отметил, что сейчас Силы обороны работают над тем, как противодействовать модернизированным БПЛА.

Ранее стало известно, что россияне увеличили боевую часть "Шахедов" до 90 килограммов. Кроме того, внутри дронов появилась шрапнель.

Следует заметить, что первые сообщения об атаках "Шахедами" со шрапнелью появились в ноябре 2024 года. Так, 22 ноября 2024 года Россия ударила такими дронами-камикадзе по Сумах. Тогда были повреждены жилые дома, и, к счастью, удалось избежать человеческих жертв.