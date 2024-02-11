Пожар из-за атаки дронов в Николаеве: куда попали россияне и есть ли пострадавшие
Ночью 11 февраля враг в очередной раз атаковал дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты прицельно атаковали Николаев.
В эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала детали ночной атаки. Она отметила, что ночь была очень неспокойной, передает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Николаев
Гуменюк сообщила, что в ночь на 11 февраля враг мощно атаковал Юг Украины. Едва ли не наибольшее количество "Шахедов" оккупанты направили на Николаевскую область, однако дроны россияне распределяли очень широкой географией и это можно было видеть по карте воздушных тревог.
В ОК "Юг" сообщили, что только в их зоне ответственности было уничтожено 26 дронов-камикадзе типа "Шахед", большинство из которых – в пределах Николаевской области:
- 18 в Николаевской области,
- 4 в Одесской области,
- по 1 на Херсонщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и Винницкой области.
Однако избежать последствий не удалось. Так, враг попал по гражданской инфраструктуре Николаева.
На инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. Самое главное, что максимально оперативно удалось с ним справиться, хотя один гражданский человек получил ранения – он получил всю необходимую медицинскую помощь,
– сообщила Гуменюк.
Также на Николаевщине есть повреждения и других инфраструктурных объектов, которые пострадали от падения обломков. Из-за взрывной волны получили незначительные повреждения и жилые дома, а также частные автомобили и газопровод. В Силах обороны Юга добавили, что приоритетом врага вновь была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.
Во время ночной атаки пострадала и Одесская область. Так, от падения обломков есть повреждения спортивного комплекса.
Гуменюк отметила, что ночная атака была очень мощной, ведь 26 "Шахедов" имеют существенное влияние на прифронтовые территории и их жителей. Она отметила, что боевая работа продолжалась более 5,5 часа, что является очень напряженным для систем и средств ПВО.
“Шахеды” атаковали и Киевскую область
Ночью 11 февраля дроны-камикадзе враг также направил и на Киевскую область. Так, в регионе ночью раздавались мощные взрывы.
Как отметили утром в КГВА, все "Шахеды" удалось сбить. К счастью, обошлось без разрушений и жертв. О количестве сбитых целей сообщат Воздушные силы.