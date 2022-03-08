Николаев, мы с тобой, – херсонцы вышли на улицы, чтобы поддержать соседнюю область

Российские захватчики пытаются оцепить Николаев. Херсонцы, активно противостоящие оккупантам, вышли на улицы, чтобы поддержать украинцев из соседнего региона.

Ответные кадры вечером 8 марта показал в своем телеграмм-канале Виталий Ким. Он является главой Николаевской военной областной администрации.

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Херсонцы обратились к жителям Николаева

"Герои", – вот так коротко и точно Ким описал это видео. На этих кадрах видно, как местные жители собрались на главной площади с сине-желтыми флагами. "Николаев, Херсон с тобой", – выкрикивают люди.

Ранее глава ОВА сообщал, что за последние дни враг активизировал наступление на Николаев. По словам чиновника, оккупанты собирают силы и подступают к городу.

Как херсонцы поддерживают соседний Николаев: смотрите видео

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