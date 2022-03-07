Николаев обстреливали "Смерчами": по городу есть неразорванные снаряды

Утром 7 марта российские захватчики атаковали Николаев. Жилищные массивы города обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Такую информацию подтвердили в ГСЧС. В результате вражеской атаки вспыхнуло 5 пожаров в жилом секторе и на объектах промышленности.

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По городу остались снаряды

Местные спасатели сообщили о многочисленных случаях обнаружения взрывоопасных предметов в жилом секторе. Масштабы разрушения в Николаеве на данный момент еще устанавливаются.

Если видите снаряд, который не разорвался, не подходите, не поднимайте и не пытайтесь самостоятельно передвинуть его. Звоните пиротехникам на 101, 102.

Ранее городской глава Александр Сенкевич объяснил, что россияне, как и по всей Украине, цинично целились именно по домам мирных жителей. О пострадавших или жертвах пока ничего неизвестно.

Оккупанты попали в жилые дома / Фото ГСЧС

Россияне обстреляли Николаев / Фото ГСЧС

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