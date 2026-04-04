24 Канал Новости Украины Николаев атаковали дроны: в городе раздался взрыв и возник пожар
4 апреля, 11:14
Николаев атаковали дроны: в городе раздался взрыв и возник пожар

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Россия атаковала Николаев с помощью ударных дронов, что привело к взрыву и пожару в городе.
  • Пожар в гаражном помещении, вызванный атакой, оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

Утром 4 апреля Россия атакует Украину ударными дронами. Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Почему в Николаеве раздался взрыв?

Воздушная тревога в Николаевском районе области была объявлена ​​в 09:37. В регионе была угроза ударов российских БПЛА.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили о движении дрона на город.

БпЛА курсом на город Николаев с востока, 
– уточнили в ВС ВСУ.

Уже около 09:45 мэр Александр Сенкевич сообщил, что в городе был слышен взрыв, и угроза ударов сохраняется. Однако через две минуты раздался отбой воздушной тревоги. 

Какие последствия атаки?

Впоследствии начальник Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что в результате атаки "Шахедов" возник пожар в гаражном помещении. Ее оперативно потушили спасатели, однако огонь уничтожил автомобиль. 

По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

Атака на Украине: что известно?

  • В общей сложности во время ночной атаки 4 апреля Воздушные силы ВСУ зафиксировали 286 российских беспилотников. Силы ПВО обезвредили 260 целей. Однако известно о попадании на 10 локациях. 

  • В частности, россияне атаковали Полтавщину. В регионе повреждены промышленно-производственные предприятия. Там возникали пожары, но обошлось без пострадавших. 

  • Под ударами дронов также находился Киев. В столице слышали взрывы. Предварительно, в результате падения обломков на крыше здания в Дарницком районе вспыхнул пожар.