Николаев под вечер атаковали "Смерчами": враг попал в элеватор и турбазу

русские оккупанты снова ударили по Николаеву. На этот раз враги повредили здания.

Оперативное командование "Юг" уточнило, что люди не пострадали. Также рассказали, что на Юге авиация ВСУ 7 раз ударила по врагу и ликвидировала десятки оккупантов и 4 склада боеприпасов.

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оккупанты атаковали Николаев

Николаев к вечеру (говорится о 28 июля – 24 канал) атакован четырьмя реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Получено в элеватор и турбазу,

– сообщило ОК "Юг".

Командование объяснило, что предварительно – без человеческих потерь, но существенно повреждены окружающие здания.

Кроме того, на рассвете 28 июля россияне ударили по Николаеву 12 зенитными ракетами С-300. Их выпустили из направления Голой Пристани на временно оккупированной Херсонщине. В результате атаки:

практически полностью разрушены здания двух школ;

поврежден яхт-клуб, склады агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки;

ранен один человек.

Кратко о ситуации на Юге Украины

28 июля на Юге ситуация была сложная, но ее развитие контролировали наши силы обороны. российские оккупанты были скованы ВСУ, поэтому не имели возможности создать новые ударные группировки. Длительная контрбатарейная борьба.

Враги атаковали окрестности Малой Костромки, поселок Шестерня Бериславского района Херсонщины, Кропивницкий. В результате атаки врага на Юге 6 человек погибли, 29 ранены.

Наша авиация мощно атаковала врага и уничтожила 36 оккупантов, 3 танка, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники. Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.

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