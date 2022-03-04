В Николаев ворвался враг – идут бои, в области – потери среди гражданских

4 марта 2022 , 11:13
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Источник:

Суспільне Миколаїв

На территории Николаева 4 марта зафиксировали войска государства-агрессора. Там идут первые бои. Удар понесла и область, к сожалению, есть жертва среди мирного населения.

Государство-агрессор продолжает нападать на украинские города. Враг 4 марта пришел на землю Николаева.

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Россияне ворвались в Николаев

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил, что на территории Николаева зафиксировали присутствие врага. По состоянию на 11:00 в городе идут бои.

По словам Кима, россияне в соседнем возле Николаева населенном пункте убили человека.

Отходя с Баштанки, колонна заехала в этот населенный пункт, ворвалась в школу, захватила ее и расстреляла директора школы,
– сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что Россия усиливает позиции на южном направлении.

Ситуация на Николаевщине

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Автор: Наталія Пристанська