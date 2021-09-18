В Николаеве авто на переходе сбило 11-летнюю девочку: за рулем мог быть подросток

В Николаеве на переходе автомобиль наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм умер по дороге в больницу. "Славуту", которая и вызвала аварию, нашли брошенной в нескольких километрах от места ДТП.

На автомобиле были повреждения характерны для аварии. Также через некоторое время полиция установила трех человек, которые находились в этом транспорте.

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За рулем мог быть 15-летний местный житель

Более того, за рулем мог ехать 15-летний местный житель. Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к смерти потерпевшего.

Пока следователи назначили ряд экспертиз. Их результаты позволят установить, кто именно был за рулем в момент ДТП.

Что известно о смертельном ДТП в Николаеве:

Трагедия произошла около 19:20 17 сентября на улице Степной в Николаеве.

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В это время на нее наехала светло-зеленая "Славута".

Жизнь потерпевшей спасти не удалось.

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