"Город необычно пуст": в ОВА показали видео из "закрытого" Николаева

В Николаеве идет операция по отлову диверсантов. Улицы города необычно пусты, но это помогает сломать очередной преступный план врага.

российские оккупанты не прекращают обстрелов Николаева. Также враг решил активизировать свои ДРГ, чтобы усилить панику в прифронтовом городе, но ничего у него не вышло.

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Пустые улицы Николаева

5 августа в Николаеве был введен комендантский час на 2 суток. Цель такого радикального мероприятия – выявить и обезвредить диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов.

Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук показал необычно пустые улицы Николаева. Терпеть такие мероприятия местным жителям пришлось недолго благодаря мастерству наших героев и правоохранителей.

Как выглядит пустой Николаев: видео

Война россии с Украиной: последние новости

Жители Херсона сообщают о том, что снова слышали взрывы в городе. Есть вероятность, что ВСУ нанесли очередной точный удар по Антоновскому мосту. Официальной информации о причинах взрывов в Херсоне пока нет.

В Винницкой области произошел сбой системы оповещения воздушной тревоги. Причины дефекта выясняются.

российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Харькова. Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, информация о пострадавших уточняется.

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